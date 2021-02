Atalanta-Napoli in live streaming, diretta e cronaca della partita valida per la semifinale di Coppa Italia al Gewiss Stadium.

Il match di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli può essere seguito in live streaming. Al Gewiss Stadium si gioca la semifinale di ritorno tra azzurri e bergamaschi, si parte dallo 0-0 dello stadio Diego Armando Maradona. Qualsiasi pareggio con gol qualificherebbe gli azzurri, così come qualsiasi vittoria da parte dei partenopei.

Le ultime di formazione tra Atalanta e Napoli vedono Gian Piero Gasperini recuperare Maehle mentre Hateboer è ancora out. Il tecnico dei nerazzurri dovrebbe riproporre di nuovo il 3-4-1-2 con Muriel e Zapata in attacco. In casa Napoli ci sono tante defezioni a partire da Dries Mertens. Emergenza assoluta in difesa con Koulibaly e Gholuam fuori causa Covid 19 e Manolas out per infortunio. Gattuso per il match di Coppa Italia con l’Atalanta, però, può puntare su Osimhen titolare che giocherà dal primo minuto dopo oltre novanta giorni.

FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso.

ATALANTA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING E TV

Si potrà seguire Atalanta-Napoli in diretta streaming gratuita sui siti di riferimento della rete nazionale. Basterà infatti collegarsi al sito della Rai, oppure al sito di RaiPlay, oppure scaricare l’applicazione Rai Play, per poi selezionare il canale in palinsesto e seguire il match.

In alternativa Atalanta-Napoli si potrà seguire in Live Streaming su napolipiu.com.

In TV sarà la Rai a trasmettere Atalanta-Napoli in diretta esclusiva, come tutti gli altri match della coppa nazionale. Canale di riferimento sarà in particolare Rai Uno. Il post gara poi si terrà anche su Rai Sport, al canale 57 del digitale.