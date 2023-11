Convocati Atalanta-Napoli: tornano Osimhen, Zielinski e Meret, solo due assenti per Mazzarri

La lista dei convocati del neo allenatore azzurro, Walter Mazzarri, in vista della sfida di domani tra Atalanta e Napoli.

Il tecnico Walter Mazzarri ha ufficializzato la lista dei convocati in vista della sfida Atalanta-Napoli, in programma domani alle ore 18 presso il Gewiss Stadium per la 13esima giornata di Serie A. Questo è il primo elenco reso pubblico dal ritorno di Mazzarri sulla panchina azzurra.

Nella lista dei convocati spiccano i nomi di Osimhen, Zielinski e Meret, che sono tornati a disposizione del tecnico per il match di campionato. Il recupero di questi giocatori è sicuramente una buona notizia per i tifosi partenopei, che potranno contare sulla presenza di importanti elementi in campo.

Tuttavia, ci sono due assenze da segnalare: Lindstrom e Mario Rui. Mazzarri dovrà quindi fare a meno di questi due giocatori per la sfida contro l’Atalanta. Di seguito la lista completa:

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JUAN JESUS

NATAN Bernardo De Souza

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro