Antonio Conte verso la panchina del Napoli? Il CorSport: “tra pochi giorni la scelta”

Antonio Conte potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. L’ex CT che sarebbe affascinato dal Maradona secondo il Corriere dello Sport.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte sarebbe la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli nella prossima stagione. L’ex CT della Nazionale e allenatore di Juventus, Chelsea e Tottenham resterebbe in vetta ai desideri del patron azzurro.

Conte, fermo da oltre un anno dopo l’esperienza agli Spurs, avrebbe già aperto al trasferimento a Napoli ma solo a partire da giugno, in vista del nuovo campionato. Il salentino, 59 anni, sarebbe affascinato dalla prospettiva di allenare al Maradona, uno degli stadi più caldi e suggestivi d’Italia.

“Conte ha voglia di rientrare e vorrebbe ripartire proprio dalla Serie A”, sottolinea il quotidiano romano. De Laurentiis sa bene dell’interesse di Conte per la piazza partenopea e starebbe valutando con attenzione il suo profilo in vista della scelta del nuovo allenatore.

Non mancano, però, altre opzioni sul taccuino del presidente napoletano. Oltre a Conte, nel ristretto elenco dei candidati ci sarebbero anche Stefano Pioli, in uscita dal Milan, e Vincenzo Italiano, da tempo nel mirino di De Laurentiis. Per l’allenatore della Fiorentina, si legge, ci sarebbe stato un incontro lunedì con il Torino, con il Napoli che resterebbe vigile.