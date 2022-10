Anguissa recupera per Roma-Napoli: speranza per Spalletti

Frank Anguissa recupera per Roma-Napoli è quello a cui sta lavorando lo staff medico azzurro, ci sono molte speranza per Spalletti.

Il tecnico toscano non può ancora cantare vittoria perché il problema alla coscia del giocatore camerunense è ancora da tenere sotto massima osservazione. Lo si è visto anche nel recente passato, con Osimhen, il Napoli non forza mai il rientro di un giocatore, soprattutto se si tratta di un problema muscolare. Per Anguissa si parlava di due settimane di stop, ma il centrocampista sembra essersi fermato in tempo, quindi ci sono buone speranze che possa anticipare il suo rientro in campo.

Roma-Napoli con Aguissa: le ultime novità

Lo staff medico in questi giorni continuerà a monitorare la situazione del giocatore, che già da buoni segnali. Secondo Corriere dello Sport il rientro di Anguissa per Roma-Napoli non è da escludere, anche se serva cautela. Spalletti spera che gli arrivino buone notizie, anche perché Ndombele ha caratteristiche diverse dall’ex Fulham. Il francese non riesce ad assicurare la stessa interdizione e comunque non è ancora in perfetta forma fisica, anche se nelle ultime uscite ha dato ampi segnali di miglioramento.

In ogni caso in questo momento in casa Napoli la parola d’ordine è non rischiare nulla. Bisogna arrivare al meglio alla pausa per le Nazionali, mettendo in cassa il maggior numero di punti Il gruppo azzurro non sarà completamente svuotato, quindi il tecnico avrà possibilità di continuare a lavorare con molti dei giocatori della sua rosa, ecco perché si sta organizzando una tournée.

Discorsi che saranno affrontati tra qualche settimana, ma prima c’è da tenere saldo il primo posto in campionato e magari anche quello in Champions League, che aprirebbe prospettive molto interessanti al rientro dopo la pausa per il Mondiale in Qatar, dando ancora più fiducia al gruppo di Luciano Spalletti.