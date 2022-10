CORSPORT – Roma: tanti infortuni, Mourinho ritrova Zaniolo che segna ‘solo’ col Napoli

La Roma affronta il Napoli domenica, ma Mourinho deve fare i conti con gli infortuni di Dybala, Wijnaldum e Celik.

Secondo Corriere dello Sport per il tecnico portoghese questa può essere comunque un’opportunità perché Mourinho può mettere in campo i giallorossi scesi in campo a Tirana. “Il gruppo di Tirana aveva la dote della compattezza e dell’equilibrio, requisito minimo per essere domenica all’altezza della squadra del momento” scrive Corriere dello Sport.

Infortuni Roma: Karsdorp c’è, col Napoli Zaniolo sarà titolare

Ma in casa Roma non ci sono solo infortuni, ma anche qualche rientro importante come quello di Zaniolo, escluso dalla sfida con la Sampdoria per scelta tecnica. Corriere dello Sport ricorda che “l’eroe della Conference ha segnato l’ultimo gol in campionato all’Olimpico contro il Napoli, sempre in autunno e sempre all’undicesima giornata: successe addirittura tre anni fa, quando l’odissea delle ginocchia non era ancora cominciata. Da allora Zaionolo nel suo stadio ha festeggiato soltanto in Europa“.

Con il Napoli rientra da titolare anche Abraham con Belotti in panchina, con lui ci sarà anche Lorenzo Pellegrini. Ma Mourinho può festeggiare anche per il rientro a tempo di record di Karsdorp, dopo l’operazione al menisco. Dalla sua parte giocherà quello che viene definito il “terzetto più temuto del Napoli, con Kvaratskhelia, assistito da Zielinski e Mario Rui“.