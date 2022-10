Napoli, tournée in Turchia: si parte il 20 novembre, i dettaglit

Il Napoli sta organizzando una tournée in Turchia durante la pausa per i Mondiali in Qatar. Si parte il 20 novembre.

La società azzurra in accordo con il proprio allenatore vuole tenere tutti in allenamento durante la lunga pausa per la rassegna iridata. Una pausa anomala che rischia di minare la forma fisica dei giocatori. Inoltre il Napoli non ha molti calciatori impegnati durante i Mondiali, quindi giocare e tenersi in forma con le amichevoli in Turchia sarà fondamentale per farsi trovare pronti alla ripresa della Serie A a gennaio. Ripresa che vedrà anche il ritorno di Rrahmani, che salterà tutto il finale della prima parte di stagione a causa di un infortunio subito durante la sfida con la Cremonese.

Tournée in Turchia del Napoli: le date

Ecco quanto scrive Repubblica sulla tounrée ad Antalya del club di Aurelio De Laurentiis: “Ci sta pensando, a dire il vero, pure il Napoli. Una pausa così lunga in inverno è assolutamente insolita e di fatto bisognerà impostare una nuova preparazione con delle amichevoli da affrontare per mantenere invariato il livello di forma. Il club azzurro sta organizzando un vero e proprio ritiro. L’idea di Spalletti è quella di concedere una settimana di riposo ai calciatori che non andranno ai Mondiali per poi ritrovarsi intorno al 20 novembre. Il Napoli dovrebbe allenarsi per più di due settimane ad Antalya, in Turchia. La squadra di Spalletti non è l’unica ad aver individuato questa opzione, quindi in programma ci saranno anche alcuni test contro avversari di livello“.

Le amichevoli che il Napoli giocherà durante la tournée in Turchia, saranno fondamentali per tenere il ritmo gara. Ovviamente non saranno come sfide ufficiali, ma permetteranno a Spalletti di tenere tutti in allenamento, ecco perché diventa fondamentale organizzare al meglio tutte le amichevoli.