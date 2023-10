Ambrosini: “Kvaratskhelia è un fenomeno. Un solo azzurro è l’unica nota stonata del gruppo”

L’ex centrocampista rossonero, Massimo Ambrosini, elogia il Napoli e sottolinea il talento di Kvaratskhelia, ma critica Lindstrom.

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, si è soffermato sul momento attuale del Napoli in una recente intervista radiofonica. Nel corso del programma “Radio Goal” su Kiss Kiss, Ambrosini ha sottolineato la forza della squadra partenopea e ha elogiato il talento di Kvaratskhelia, definendolo un vero fenomeno. Tuttavia, ha espresso delle critiche nei confronti di Lindstrom, notando che il giocatore svedese deve ancora adattarsi completamente al calcio italiano.

“Il Napoli è una squadra fortissima, ecco perché ha stravinto l’ultimo campionato. In questa nuova stagione ha avuto delle difficoltà iniziali, ma ora sta tornando ai livelli del passato. Occorreva del tempo anche per metabolizzare il cambio di panchina, per abituarsi alle nuove idee portare dal francese Rudi Garcia”.

“Kvaratskhelia è un fenomeno. Venne criticato nel match contro il Milan in Champions, ma era l’unico ad avere voglia ed estro per tentare la giocata. Non si può discutere un giocatore del genere. Lindstrom è l’unica nota negativa perché non si è ancora adattato al calcio italiano, ma in Germania faceva la differenza”.

Parlando della Champions League, Ambrosini ha ricordato l’impresa del Napoli contro il Liverpool nella scorsa edizione del torneo. Ha consigliato ai partenopei di rispettare il Real Madrid senza temerlo, sottolineando la capacità del Napoli di competere con le squadre più forti.

“Io c’ero lo scorso anno quando il Napoli ha annientato il Liverpool. I partenopei devono rispettare il Real Madrid, non temerlo. Ha dimostrato di riuscire a tenere testa un po’ a tutti”.