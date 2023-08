Alvino: “Zielinski verso l’addio, spero in Koopmeiners, lui vuole in Napoli”

Alvino riporta le parole di Garcia sull’addio probabile di Zielinski e auspica l’arrivo di Koopmeiners.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Carlo Alvino si è soffermato sul calciomercato del Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. In particolare, il giornalista è tornato sulla probabile cessione di Piotr Zielinski.

“La notizia è arrivata da Rudi Garcia, ha fatto capire che Zielinski non era disponibile per l’amichevole a causa del mercato. Mi dispiace, pensavo restasse accettando uno stipendio più basso” ha detto Alvino.

“Ma le ricchissime offerte arabe evidentemente sono tornate a farsi sentire. Non condanno il giocatore, sono cifre che cambiano la vita” ha aggiunto.

Come sostituto, Alvino spera nell’arrivo di Teun Koopmeiners dall’Atalanta: “Sarebbe contento di venire a Napoli, per lui sarebbe un upgrade giocare la Champions“. Vedremo se la società azzurra riuscirà a strappare l’olandese ai bergamaschi in caso di addio di Zielinski.