Alvino: “Il vice Di Lorenzo? Non ci sono dubbi, sarà lui”

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino si sofferma sui temi di mercato ai microfoni dell’emittente ufficiale del club azzurro: “Verrà acquistato un vice di Giovanni Di Lorenzo, prima dell’inizio del campionato? Il Napoli non ne prende un altro: ha Alessandro Zanoli e lo utilizzerà. Giocherà lui: può piacere o non può piacere, ma diamogli tempo e non andiamo in contraddizione con noi stessi, perché spesso volte chiediamo che si punti sui giovani. Zanoli avrà una grande chance, fare il sostituto del capitano sarà un’occasione per lui. Andrà accompagnato: sarà una riserva, ma potrà crescere“.

Carlo Alvino ha poi detto: “Chi sarà l’erede di Dries Mertens? Giacomo Raspadori ha caratteristiche simili, ma è più giovane del belga: può essere il profilo giusto, un profilo da seguire con interesse, perché tra pochi giorni inizia il campionato e c’è da valutare il presunto inserimento della Juventus”.

“A che punto siamo con la cessione di Andrea Petagna e l’arrivo di Giovanni Simeone? Resto della mia idea: il tempo che il Napoli si è preso ed è legittimo. Da oggi in poi, dobbiamo valutare con molta attenzione questa situazione, questa doppia pista. Bisogna chiudere queste operazioni senza badare troppo al milione in più o in meno”.