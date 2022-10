Allan la frase a Edo costa caro: scattano i pignoramenti

Scattano i pignoramenti per Allan, pagherà caro per l’ammutinamento e quella frase pronunciata ad Edo De Laurentiis.

Il centrocampista brasiliano oramai ha lasciato la maglia azzurra da tre anni, ma è rimasto nel cuore di molti tifosi del Napoli. Ma in questo lasso di tempo ha dovuto vivere anche le vicende relative alle famose multe di De Laurentiis per l’ammutinamento. Allan con la frase offensiva ad Edo De Laurentiis è stato uno di quelli più colpiti.

Corriere dello Sport scrive: “Certe storie non finiscono, fanno giri immensi e si arricchiscono di particolari inediti. Il Napoli e Allan, ex di rango del club di De Laurentiis, si rivedranno probabilmente davanti ad un ufficiale giudiziario autorizzato al pignoramento di beni in casa del brasiliano. La vicenda è nota, ed è quella dell’ammutinamento di tre anni fa, quando i calciatori disertarono il ritiro imposto dal club, circostanza che poi in qualche modo provocò l’esonero di Carlo Ancelotti“.

Pignoramenti Allan dopo l’ammutinamento

Il quotidiano sportivo aggiunge: “Il caso Allan, pignoramento compreso, non sembri un eccesso: il centrocampista, ritenuto dalla società uno dei principali responsabili della scelta della squadra di lasciare l’hotel dopo la sfida di Champions contro il Salisburgo, deve al Napoli 170 mila euro. Il Tribunale del Lavoro ha respinto il suo ricorso e dunque deve pagare“.

Insomma quella frase di Allan a Edo De Laurentiis costa caro, i pignoramenti sono pronti a scattare. Una storia davvero complicata quella dell’ammutinamento, che ha avuto strascichi molti lunghi, che ha visto l’addio di alcuni calciatori simbolo di quel Napoli come Hysaj ad esempio. Una brutta pagina della storia recente del Napoli che sicuramente ha frenato per un momento la crescita del club, che inevitabilmente ha dovuto correre ai ripari dopo un episodio davvero grave.