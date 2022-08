Ajax non convoca Antony lo vuole il Manchester United, doppio filo col Napoli ed Osimhen

l’Ajax non convoca Antony che è vicino a diventare un nuovo giocatore del Manchester United. L’affare da 100 milioni di euro sta per andare in porto come sottolinea anche Fabrizio Romano di Sky. Il giocatore spinge da tempo per il trasferimento di Premier League, che sta per concretizzarsi in queste ore. L’arrivo di Antony al Manchester United escluderebbe quello di Victor Osimhen e quindi andrebbe a porre un serissimo problema per lo sbarco di Cristiano Ronaldo in Italia.

Ma l’addio di Antony all’Ajax significherebbe anche l’uscita di un calciatore fortissimo che in questo modo non incrocerebbe il Napoli. l’Ajax infatti è nello stesso Girone di Champions League della squadra di Spalletti. In termini di mercato sembra escluso che il Manchester United possa prendere sia Antony che Osimhen. Anche perché Aurelio De Laurentiis chiede 140 milioni di euro per liberare il nigeriano prima del 2023. Inoltre il club inglese ha già comprato Casemiro per 70 milioni di euro. Senza l’uscita di Osimhen difficilmente si punterebbe a portare Cristiano Ronaldo al Napoli, poiché a quel punto il reparto offensivo sarebbe ingolfato e CR7 di certo non andrebbe a fare la riserva. Le prossime ore saranno decisive per queste trattative, ma Antony al Manchester viene dato come in chiusura.