Agostinelli: “Napoli e Milan da Scudetto. Spalletti ha un segreto”

Andrea Agostinelli parla del Napoli a Radio Marte, l’allenatore fa il punto sulla corsa scudetto in Serie A. Ecco quanto evidenziato da Napolipiu. La sfida con il Torino non è stata semplice, come confermato da Spalletti al termine del match. “Ieri ho avuto un po’ di timore perché poteva sembrare la classica partita in cui bisognava stare attenti. Ma il fatto che il Napoli abbia vinto è incredibile. Non c’è stata una persona che avesse detto prima dell’inizio del campionato che il Napoli potesse essere così protagonista” dice Agostinelli. Il gol di Osimhen ha spalancato le porte all’ottava vittoria consecutiva.

Ma dietro alla crescita della squadra c’è tanto lavoro di Spalletti, come conferma Agostinelli: “La carriera e i risultati parlano per lui, ha fatto bene ovunque, magari con qualche incidente di percorso ma questo è il nostro mestiere. Qualsiasi obiettivo gli sia stato chiesto lui l’ha raggiunto”. Secondo Agostinelli, la squadra di Spalletti ha un segreto per portare a casa il risultato: “Il Napoli soffre, fa passare il momento e poi va. Dopo il gol della Juventus reagì bene e con intelligenza, uguale contro Fiorentina e Leicester, con cui la partita se continua la vince.

Bisogna però stare con i piedi per terra tutti quanti. Solo pochi mesi fa c’è stata la delusione di non andare in Champions, forse la più grossa dopo Fiorentina-Napoli 3-0“.

Agostinelli però non ha dubbi: “Napoli e Milan sono da Scudetto. La squadra azzurra non si disunisce mai ed ha grandissima autostima. Ha la migliore difesa del campionato, c’è poco da parlare“.