Agnelli voleva Maradona, Boniperti: “Non è nessuno”. Retroscena – Video

Gianni Agnelli parla di Diego Armando Maradona e del tentativo di portarlo alla Juventus fallito per colpa di Giampiero Boniperti. Sui social viene riproposta una intervista del patron della Juventus che è sempre stato affascinato dal fenomeno argentino, ma non è mai riuscito a portare Maradona alla Juventus. Durante la sua permanenza in Italia ci furono più tentativi di avvicinare il Pibe de Oro, ma Maradona non ha mai voluto tradire i tifosi del Napoli ed ha sempre rifiutato qualsiasi offerta. Ma Gianni Agnelli racconta un retroscena su Maradona e la possibilità che vestisse la maglia bianconera. “Ne dico una sua Boniperti, campionati del Mondo in Argentina. Telefono a Boniperti e dico: mi hanno segnalato un giovane dalle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Lui mi risponde dicendo: avvocato lei ne ha sempre una nuova.

Io insisto: si chiama Maradona. Lui pensa che sia una bestemmia e mi dice: se fosse qualcuno lo saprei“.

Boniperti non prese Maradona facendo arrabbiare Agnelli

Il dirigente bianconero decise di ignorare l’invito di Agnelli. Boniperti non acquistò Maradona e puntò su un altro calciatore. Fu il Napoli ad acquistare Maradona nell’estate del 1984 portando in Campania il giocatore più forte di tutti i tempi che ha regalato perle uniche nel mondo del calcio. Come dimenticare la famosa punizione a Tacconi, rimasta simbolo di quello che appare impossibile fare su un campo da gioco. Il sogno di Agnelli di acquistare Maradona non si è mai realizzato, ma forse era destino che il Pibe de Oro vestisse la maglia del Napoli. Anche perché Maradona ha dimostrato di essere napoletano nel cuore e nell’anima. Nei suoi anni in azzurro, ma anche dopo il suo addio ha incarnato lo spirito partenopeo, continuando a seguire la squadra anche da lontano. Dimostrando grande affetto verso quella città che tanto lo ha amato e continua ad amarlo.