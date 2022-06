Aeroporto, Stazione e porto collegati: a Napoli la prima metropolitana circle line d’Italia

Vanno avanti i lavori di completamento della linea L1 di Napoli, che darà alla città partenopea un primato importante. Una volta terminata a Napoli ci sarà la prima metropolitana Circle Line d’Italia, che metterà in collegamento porto, aeroporto e stazione. Insomma si potranno raggiungere i principali punti di snodo della città senza dover scendere dalla metropolitano. Sicuramente qualcosa che avrà un grandissimo impatto sulla vita dei partenopei, ma potrà essere una grandissimo aiuto per il turismo. Napoli infatti è una delle città più visitate d’Italia e con migliori infrastrutture si potrà migliorare la permanenza di coloro che scelgono di venire a visitare la città di Parthenope.

Metropolitana Napoli: i lavori alla Circle Line

Il cantiere della stazione Capodichino-Aeroporto realizzato da WeBuild è in fase avanzata. Chiuderlo significa finalmente dare a tutti la possibilità di raggiungere il principale aeroporto campano, utilizzando mezzi pubblici. Con questo nuovo hub si permetterà agli utenti di arrivare all’interno dell’Aeroporto Internazionale del capoluogo campano a bordo di un treno. Quando la fermata sarà inaugurata Napoli sarà una delle prime città al mondo ad avere una linea metropolitana che collega direttamente i tre grandi poli della mobilità cittadina: Porto alla stazione Municipio, Stazione Ferroviaria alla fermata Garibaldi e Aeroporto di Capodichino.

Con Circle Line la metropolitana di Napoli acquisirà un valore specifico importante, una volta che sarà completato l’ultimo tratto da Capodichino Aeroporto a Piscinola Secondigliano, con 4 fermate intermedie, verrà chiuso l’anello che dal mare arriva alle montagne e poi scende di nuovo a valle.

Insomma Napoli potrà vantarsi di questo primato, anche se già in passato la metro del capoluogo partenopeo ha avuto riconoscimenti. Basti pensare che la fermata di Toledo è stata celebrata come la più bella d’Europa, tanto da attirare molti turisti.