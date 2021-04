Ezequeil Lavezzi potrà dare l’addio al calcio a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. L’argentino in una recente intervista aveva manifestato la sua volontà di salutare il pubblico azzurro, quello che lo ha osannato dal 2007 al 2012 ed a cui ha regalato giocate fantastiche. Un amore quello tra Lavezzi e Napoli che non è mai terminato, tanto che lo stesso Lavezzi ha rifiutato di giocare in altre squadre di Serie A per rispetto dei tifosi partenopei. Ora Lavezzi potrà da il suo addio al calcio davanti al pubblico di Napoli allo stadio Maradona, un idolo per tutti coloro che amano il calcio, una sorta di Dio del football per gli argentini e non solo.

“Daremo senza problemi lo Stadio Maradona a Lavezzi per organizzare il suo addio al calcio giocato” lo dice l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Una conferma importante che spalanca le porte alla partita aprirà di nuovo l’ex stadio San Paolo a Lavezzi. Ma quando si giocherà la partita di addio al calcio di Lavezzi? Secondo l’assessore Borriello per “l’ultima di campionato potremmo vedere pubblico sugli spalti. Vogliamo fare un’inaugurazione dello stadio con almeno metà capienza. Ci stiamo lavorando per settembre“.