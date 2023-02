Zuliani e fomentatori d’odio bianconeri hanno rotto le palle. Ecco la verità dietro i video

Zuliani e molti giornalisti di fede bianconera fomentano odio e false informazioni sui social. L’ordine dei giornalisti cosa fa?

L’Italia si è capovolta, Napoli al comando e l’asse Torino Milano che insegue, la penalizzazione alla Juventus e i processi che attendono il club bianconero hanno dato al mazzata finale.

In Italia abbiamo milioni di appassionati di calcio schifati da decenni di campionati col verme (Moggi 1994-2006, Agnelli 2010-2022), il razzismo che dilaga, stadi paleolitici, arbitri penosi e dirigenti mummie che coprono ogni bruttura, ma il problema dei media italiani sono il Napoli e le famose plusvalenze di Osimhen.

Acclarato che la plusvalenza in se non costituisce “reato” a meno che non si instauri un sistema che le sfrutti per falsare i bilanci, come accaduto per la Juve. Per anni hanno puntato il dito su Napoli, definendo “Piagnigna”o “sceneggiata” ogni tentativo di rimarcare le ingiustizie subite. Si elevavano a signori, gente di stile che sapeva vincere.

ANCHE LA JUVE PIANGE

Oggi chi sono i piagnina? Quelli che hanno attaccato Sandulli, reo di essersi definito anti-Juventino dopo aver archiviato l’ennesimo fascicolo sul club bianconero? Il magistrato si è autosospeso, decisione che non condividiamo ma sicuramente possiamo comprendere. Il pericolo reale però viene dalla rete, dove i media e in particolare alcuni giornalisti di fede bianconera come Zuliani, tengono veri e propri dibattiti, fornendo informazioni faziose e approssimative ai poveri tifosi juventini, troppo stanchi per leggere ed informarsi ma abbastanza pronti a trovare nel Napoli l’ennesimo carpo espiatorio pur di non doversi fare un grandissimo bagno d’umiltà. Il calcio Napoli fu dichiarato fallito nel 2004 e furono proprio due giudici di comprovata fede azzurra a firmare la sentenza.

L’ORDINE DEI GIORNALISTI ESISTE VERAMENTE?

L’ordine dei giornalisti cosa aspetta ad intervenire contro questi personaggi, le parole di Zuliani non sono solo formalmente faziose ed incomplete, palesemente in contraddizione con la definizione stessa di giornalismo, ma esaltano e mettono in contrasto più tifoserie.

Basta leggere i commenti sulle dirette che si sono inventati sui vari canali social per capire il bassissimo livello a cui siamo arrivati. Il Napoli con zero debiti con le banche è un modello unico, Gli avvocati, non i giornalisti, hanno spiegato a più riprese perché la plusvalenza del Napoli non è assimilabile a quelle fatte dalla Juventus. Invece di spiegare ai propri utenti i rischi reali che incombono sul club bianconero, per la manovra stipendi e per i club amici con i quali secondo i giudici è stata alterata la leatà dei campionati, preferiscono sminuire il possibile scudetto azzurro.

Se in Italia i grandi giornali le tv e certi giornalisti hanno deciso che la serie A deve essere un campionato nel quale solo l’asse Torino Milano ha diritto a vincere, bhe devono farsene una ragione. In Europa esaltano il Napoli e il lavoro fatto da Spalletti e De Laurentiis. Una buona dose d’umiltà e di professionalità non guasterebbe, ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di fantascienza. Come direbbe Totò “Soffriteci come se non ci fosse un domani, resterete con il Napoli in bocca”. Vi salutiamo nell’attesa che l’ordine dei giornalisti si ricordi quali sono le proprie competenze e il ruolo che riveste.