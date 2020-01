Zola: “Al Chelsea si parlava di Hysaj, ma non di Mertens”

Hysaj o Mertens al Chelsea? Gianfranco Zola racconta la sua esperienza sulla panchina inglese con Sarri e parla dei due giocatori del Napoli.

Nelle ultime ore voci dall’Inghilterra vorrebbero il Chelsea interessato a Dries Mertens. I media Inglesi affermano che i Blues avrebbero fatto recapitare un offerta da 10 milioni di euro, prontamente rifiutata dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

chi conosce bene le strategie del Chelsea e l’ex bandiera del Napoli Gianfranco Zola. L’ex vice di Sarri ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha rivelato un retroscena su Hysaj e Mertens:

“Al Chelsea si era parlato un po’ di Hysaj, ma non di Mertens. Non perché non sia un ottimo giocatore, ma perché al Chelsea avevamo tanti calciatori in quel ruolo. Al Chelsea giocammo fuori casa con il Cardiff, perdevamo 1-0 fino a venti minuti dalla fine.

La differenza in quel momento l’hanno fatta i giocatori, che ci hanno dato una mano e sono stati determinati ad uscire da quella situazione. I tifosi tifavano per l’esonero di Sarri, poi da quel momento cambiammo la marcia, vincendo quella partita.

E anche Sarri ha cambiato qualcosa nella gestione dei giocatori”.