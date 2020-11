Paolo Ziliani torna sul rigore negato al Napoli per fallo su Osimhen durante la partita contro il Bologna.

Il rigore non assegnato al Napoli, per un fallo su Osimhen durante la gara contro il Bologna sta facendo discutere i tifosi azzurri e alcuni addetti ai lavori.

La domanda che tutti si pongono è la seguente: “Come mai l’arbitro va al var e non vede il numero 4 del Bologna che trascina a terra Osimhen, provocando il tocco di mano da parte dell’attaccante partenopeo. Pasqua sanziona un fallo di mani, ma ben si guarda dal valutare l’azione nella sua interezza. Perchè?”



A questa domanda ha provato a rispondere il giornalista Paolo Ziliani. Ecco le sue parole:

“Come ho già detto, su Osimhen era rigore grande come una casa e Pasqua, annullando il susseguente gol per il mani dell’attaccante, era obbligato – potendo rivedere al VAR – a fischiare il rigore per il Napoli. Dal punto di vista regolamentare, un’eresia che grida vendetta.

Naturalmente: poiché è evidente a tutti che era più complicato vedere il mani di Osimhen che il suo plateale trascinamento a terra, la spiegazione è che sia VAR che arbitro Pasqua avessero come unico desiderio quello di non far segnare quel gol al Napoli“.

Il Napoli, oggi discute il ricorso in Corte d’Appello Federale per ribaltare il 3-0 a tavolino imposto dal giudice sportivo mastandrea. Secondo Ziliani il Napoli vincerà il ricorso:

“Con l’1-0 di Bologna il Napoli è 3° a 14 punti, a -2 dal Milan (16, una partita in meno). In realtà gli va ridato il punto di penalizzazione: e poiché lo 0-3 con la Juventus sarà cancellato, quella partita si giocherà. In teoria, il Napoli potrebbe avere 4 punti più di oggi.

Credo che Juventus-Napoli sarà fatta giocare. E credo quindi a questa classifica:

Milan 17

Napoli 15 (*)

Sassuolo 15

Roma 14

Atalanta 13

Inter 12

Verona 12

Lazio 11

Juventus 10 (*)

(*) una partita in meno

La Juve vincendo andrebbe quinta a 13, il Napoli primo a +1 sul Milan”.