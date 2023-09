Ziliani: “Scandali e illeciti, ma per la stampa il bicchiere di Madama è sempre mezzo pieno”

Il giornalista Paolo Ziliani ha preso di mira la Juventus e i dodici anni di mandato di Andrea Agnelli come presidente del club.

Il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Paolo Ziliani ha preso di mira la Juventus e i dodici anni di presidenza di Andrea Agnelli. Secondo Ziliani per lungo tempo i media hanno elogiato la Juventus, lodando la sua politica e i metodi di gestione sin dal momento in cui Agnelli è diventato presidente il 19 maggio 2010.

Tuttavia, secondo Ziliani, gli eventi recenti hanno portato alla luce una realtà sconcertante e inequivocabile. Ecco quanto dichiarato da Ziliani:

“Hanno cantato le lodi della Juventus e ne hanno esaltato politica e metodi di gestione per dodici lunghi anni, da quando Andrea Agnelli ne assunse la presidenza il 19 maggio 2010. Poi il precipitare degli eventi li ha messi di fronte alla dura ma inconfutabile realtà dei fatti: più che una società di calcio, la Juventus era una fabbrica di illeciti sportivi e amministrativi di ogni tipo che aveva dominato la scena, in Italia, per oltre un decennio vincendo 9 scudetti consecutivi in virtù di comportamenti illegali reiterati e prolungati che la Procura di Torino ha oggi svelato... I media italioti cantano l’ennesimo trionfo Juve: perdite in bilancio dimezzate, in alto i calici! Per la stampa del Belpaese il bicchiere di Madama, anche a catastrofe in atto, è sempre mezzo pieno: c’è un nuovo aumento di capitale che incombe, ma il bollettino di guerra parla di ennesima, grande vittoria”.