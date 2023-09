Ziliani punge Allegri: “Inter, Milan e Napoli inavvicinabili? Due anni fa il tecnico faceva false promesse”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha criticato le dichiarazioni contraddittorie di Massimiliano Allegri sulla Juventus.

Nell’ambito delle recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri sulla Juventus, Paolo Ziliani torna a esprimere la sua opinione. Il noto commentatore sportivo e giornalista de “Il Fatto Quotidiano” ha preso di mira le parole del tecnico bianconero, mettendo in evidenza una presunta contraddizione rispetto a quanto dichiarato due anni fa.

Su Twitter, Paolo Ziliani ha riportato un passaggio delle dichiarazioni di Allegri del 2021: “Allegri: ‘Torno alla Juve per vincere. Squadra fortissima, segneremo una montagna di gol'”. Queste parole, pronunciate al suo ritorno sulla panchina juventina, avevano fatto sognare i tifosi bianconeri di vittorie e successi straordinari.

Tuttavia, Ziliani critica la svolta nelle dichiarazioni di Allegri, evidenziando il fatto che ora il tecnico parli del quarto posto in Serie A come di un “risultato straordinario”. Allegri sembra ritenere Inter, Napoli e Milan come avversari inavvicinabili, un atteggiamento che sembra divergere dalla promessa di vittoria e di una squadra “fortissima” fatta in passato.

“Il comandante Max che oggi parla di 4° posto come di “risultato straordinario” e di Inter, Napoli e Milan inavvicinabili, due estati fa aveva fatto promesse diverse: qui il resoconto stenografico testuale dei suoi proclami”.