Sfida Juventus-Inter per Zielinski, Gazzetta: “Pronte offerte da 4 milioni l’anno”

L’edizione odierna della Gazzetta si sofferma sul futuro di Piotr Zielinski, ‘combattuto’ tra Napoli, Juventus e Inter.

Il futuro di Piotr Zielinski è al centro delle voci di mercato, con Juventus e Inter pronte a offrirgli contratti non di poco conto. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riflette sul percorso del polacco, che sembra libero da condizionamenti esterni e desideroso di continuare a giocare con la testa leggera, nonostante la scadenza del suo contratto. Zielinski ha dimostrato la sua dedizione al Napoli, rifiutando offerte lucrative dall’estero per rimanere a Napoli con la sua famiglia.

“Zielinski sembra soffrire meno di tutti i cambiamenti e anche i condizionamenti esterni. Tre gol e altrettanti assist e soprattutto la testa leggera, la voglia di divertirsi in campo. Il polacco sembra sbloccato e soprattutto per nulla condizionato dal fatto di essere in scadenza di contratto. In estate ha rifiutato le laute offerte saudite, perché con la famiglia ha preferito restare a Napoli, dove vive ormai da oltre sette anni, ormai è il più anziano azzurro del gruppo. Certo, poi non è arrivato il rinnovo con il club del contratto, ma questo non ha cambiato il suo attaccamento ai colori e alla piazza”.

Il legame con Napoli, la ‘corte’ di Juventus e Inter: il dilemma di Zielinski

Sullo sfondo, Juventus e Inter, con Giuntoli e Marotta, sono pronte a offrire contratti da almeno quattro milioni di euro netti a stagione al ventinovenne polacco. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di un colpo di scena. Se il Napoli presentasse un’offerta significativa, Zielinski preferirebbe rimanere azzurro, dimostrando così il suo attaccamento ai colori e alla città.

“Sullo sfondo sia i bianconeri sia i nerazzurri, con Giuntoli e Marotta, sono pronti a firmare contratti da almeno quattro milioni di euro netti a stagione con il ventinovenne polacco che da febbraio potrà firmare nuovi contratti. Ma non è escluso un colpo di scena quasi all’inverso. Perché se arrivasse una offerta importante del Napoli, Piotr preferirebbe restare ancora in azzurro“.

Un episodio significativo che testimonia l’amore di Zielinski per il Napoli è datato 23 aprile. Durante una partita allo Juventus Stadium, Zielinski, esausto ma felice, esulta dopo il gol della vittoria contro i bianconeri, un momento che ha contribuito a consolidare il suo legame con la città e i tifosi.

“C’è un flash della scorsa primavera, che dà il senso del lungo, sofferto, ma felice percorso di Zielinski con il Napoli. È il 23 aprile e allo Juventus stadium nei minuti di recupero, Raspadori segna il gol della vittoria contro i bianconeri, di fatto quello che “blinda” lo scudetto. Piotr, quasi stremato, si stende per terra, esultando e rivolgendo lo sguardo verso il cielo ad ammirare quelle stelle e ringraziare. Perché vincere è bello, farlo a Napoli un po’ di più”.

Il futuro di Piotr Zielinski rimane incerto, ma una cosa è chiara: il suo amore per Napoli potrebbe essere il catalizzatore che lo porterà a rimanere azzurro nonostante le seducenti offerte di Juventus e Inter.