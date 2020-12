Zielinski: “Peccato non aver vinto, mancata cattiveria in zona gol”

Piotr Zielinski analizza la prestazione del Napoli che ha pareggiato 1-1 contro l’Az Alkmaar in Europa League.

“Peccato per il risultato, volevamo la vittoria” lo dice Piotr Zielinski a Sky al termine del match pareggiato in Europa League. Il calciatore polacco ammette che preferisce “giocare mezz’ala, ma io sono sempre a disposizione del tecnico, dove vuole che giochi io provo a dare sempre il massimo”. Sicuramente Zielinski è uno dei più versatile ed anche un giocatore utilissimo per la manovra partenopea che è mancato nelle ultime settimane: “Piano piano sto recuperando la forma migliore, mi sento sempre meglio” assicura Zielinski che però non è soddisfatto del pareggio: “Cosa ci è mancato? Sicuramente la cattiveria in zona gol. Abbiamo avuto la possibilità di fare male all’avversario ma non ci siamo riusciti”.