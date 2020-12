LIVE – AZ-Napoli 1-1. Pari per gli azzurri

Live AZ Alkmaar-Napoli. Formazioni ufficiali, Gattuso rilancia Ghoulam. Politano nel tridente, a centrocampo rientra Bakayoko. Ospina in porta. LE FORMAZIONI UFFICIALI DI AZ ALKMAAR-NAPOLI AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Guðmundsson, Aboukhlal. NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibay, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. AZ-NAPOLI SECONDO TEMPO AZ-NAPOLI PRIMO TEMPO 90′ + 4′ FINITA! AZ-Napoli 1-1, triplice fischio di Buquet.

90′ + 3′ Punizione di Koopmeiners, Midtsjo strozza il destro a lato. 72′ Cross tagliato di Stengs, Maksimovic è ben posizionato. 60′ RIGORE PARATO! Koopmeiners calcia forte alla sinistra di Ospina che si allunga e la tocca sul palo.

59′ RIGORE AZ! Aboukhlal scambia con Wijndal, Bakayoko lo travolge, Buquet indica il dischetto. 53′ GOL! AZ-Napoli 1-1! Rete di Martins Indi. Da corner, Koopmeiners al volo, Martins Indi devia oltre Ospina.

53′ Aboukhlal in area, Maksimovic lo chiude in angolo.

52′ Wijndal arriva sul fondo, Stengs di prima intenzione spara in curva. 48′ Koopmeiners in verticale, Koulibaly spazza in angolo.

46′ COMINCIA LA RIPRESA. AZ-Napoli 0-1, nessun cambio durante l’intervallo. 45′ + 1′ FINE PRIMO TEMPO. AZ-Napoli 0-1, sblocca Mertens.

45′ + 1′ OCCASIONE NAPOLI! Angolo tagliato di Insigne, spizzata di Mertens, Bizot libera coi pugni.

45′ Un minuto di recupero.

45′ Pressione di Insigne, Midtsjo regala il corner. 33′ Lancio di Stengs fuori misura, Ospina raccoglie la sfera.

31′ Piove ad Alkmaar, la palla scorre veloce.

29′ Bakayoko a terra, gioco fermo per qualche istante. 20′ OCCASIONE AZ! Wijndal crossa basso per Abouklal, girata di sinistro, Ospina ci arriva con la punta delle dita. 27′ Retropassaggio rischioso per Bizot che se la cava con i piedi. 26′ OCCASIONE NAPOLI! Da angolo, spizzata di Di Lorenzo, Mertens manca per un soffio la palla che sfila poco oltre il palo lontano.

24′ Zielinski si decentra, Sugawara concede il corner.

22′ Gli olandesi hanno ripreso in mano il possesso, gli azzurri attendono nella propria metà campo. 18′ Politano punta l’area dalla destra, Aboukhlal abile in copertura.

16′ Stengs si sposta sulla sinistra, cross troppo profondo per Gudmundsson.

14′ Ritmi calati, le due squadre si affrontano sulla mediana.

12′ Ghoulam scende sulla fascia, Wijndal libera l’area. 12′ Ghoulam scende sulla fascia, Wijndal libera l’area.

10′ Gli olandesi hanno subito il colpo, fraseggio degli azzurri. PILLOLA STATISTICA: Sesto gol in carriera contro l’AZ per Dries Mertens (cinque in Eredivisie, uno in Europa League). 6′ GOL! AZ-NAPOLI 0-1! Rete di Mertens. Di Lorenzo centra da destra, zampata sottoporta di Mertens, Bizot non può nulla.

5′ Avvio convincente degli olandesi, i partenopei faticano a costruire.

3′ Stengs rientra sul sinistro, rimpallo su Gudmundsson, Ospina fa sua la sfera. 1′ Da corner, colpo di tacco di de Wit, fuori non di molto.

1′ OCCASIONE AZ! Subito un lancio lungo per Gudmundsson, tiro da posizione defilata, Ospina copre il primo palo.

1′ INIZIA AZ-Napoli, palla ai padroni di casa. live AZ-Napoli. Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l’inizio della gara diretta dal fischietto francese Ruddy Buquet. Gattuso sceglie Mertens di punta con Politano–Zielinski–Insigne a supporto. Ospina tra i pali, Fabian Ruiz–Bakayoko in mediana.

Slot conferma nove undicesimi della squadra schierata contro il Real Sociedad: Aboukhlal nel tridente con Stengs e Gudmundsson, Sugawara preferito a Karlsson sull’out di destra.

AZ-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Quinto turno di Europa League, il Napoli gioca in casa dell’AZ: tutto sulla partita, il lave, le formazioni a dove vederla in tv e streming.

La sfida tra AZ e Napoli si giocherà giovedì 3 dicembre alle ore 21, in quel di Alkmaar: match in programma alla AFAS Stadion per il quinto turno di Europa League. L’arbitro sarà il francese Ruddy Buquet.

Nella gara d’andata l’AZ aveva superato a sorpresa il Napoli di Gattuso, che ora deve assicurarsi un successo per evitare di essere in svantaggio dall’eventuale arrivo a pari punti nell’ultima giornata. Con un occhio ad una Real Sociedad impegnata in casa del Rijeka, già eliminato con zero in classifica nei primi cinque turni.

AZ-Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky, dove si può seguire tutta l’Europa League. La gara del quinto turno sarà visibile in tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Match anche in chiaro, su TV8.

Il match tra AZ e Napoli sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite l’applicazione scaricabile su smartphone, tablet e pc. In alternativa la gara di Europa League sarà online su Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati. In streaming sarà possibile seguire AZ-Napoli anche in chiaro, grazie al sito di TV8.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 OPPURE AGGIORNA IL BROWSER