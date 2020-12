Sky – Europa League: Gattuso ha scelto la punta ed il modulo, fuori Lozano

Ultime notizie sulla formazione del Napoli che questa sera affronta in Europa League l’Az Alkmaar. Gattuso sceglie Mertens in attacco.

Gennaro Gattuso punta sul 4-3-3 e su Dries Mertens come attaccante centrale, queste sono le ultime notizie sulla formazione del Napoli fornite da Sky. Si tornare dunque al ‘vecchio’ modulo, anche perché con l’assenza di Victor Osimhen, ancora alle prese con l’infortunio alla spalla, il centrocampo a tre sembra dare maggiori garanzie. Rientrano dal primo minuto Ospina, Maksimovic, Ghoulam, Bakayoko e Politano.

Gattuso sembra non voler esagerare troppo con il turnover del Napoli anche perché è necessario non perdere con l’Az Alkmaar che già aveva battuto gli azzurri nel primo match di Europa League. La partita di questa sera è importantissima anche per blindare il primo posto ed evitare sorprese. Il tecnico azzurro quindi prova ad affidarsi ai suoi uomini migliori, lasciando fuori Petagna che sembrava poter giocare dal primo minuto. Non ci sarà nemmeno Lozano che verrà sostituito da Politano che fino ad ora ha sempre fornito buone prestazioni.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.