Zielinski-Napoli: Il Rinnovo del Contratto è di Nuovo in Discussione, Piotr Pronto a Fare un “Sacrificio”

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, è pronto a fare un “sacrificio” economico per prolungare il suo contratto con il club.

CALCIO NAPOLI. Il dialogo tra Piotr Zielinski e il Napoli per il rinnovo del contratto è stato riaperto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista polacco, che aveva precedentemente rifiutato un’offerta dall’Al-Ahli, è ora disposto a considerare un taglio salariale pur di rimanere con il club azzurro.

Zielinski: un Sacrificio per Rimanere a Napoli

Zielinski sta valutando la possibilità di accettare uno stipendio ridotto come parte del suo nuovo accordo con il Napoli. Questo “sacrificio” è visto come un passo necessario per rimanere al centro di un progetto che lo considera un elemento chiave. Inoltre, la città di Napoli è un luogo che la sua famiglia ha dimostrato di apprezzare, aggiungendo un ulteriore incentivo per il giocatore a rimanere.

La Pazienza di De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha atteso pazientemente una risposta da Zielinski, e ora sembra che le parti siano pronte a tornare al tavolo delle trattative. La situazione è delicata, poiché se non verrà formalizzato un rinnovo di contratto entro il 1° febbraio, Zielinski sarà libero di accordarsi con un’altra squadra.

Un Elemento Fondamentale per il Napoli

Non c’è dubbio che Zielinski sia un elemento fondamentale per il Napoli, sia in termini di abilità sul campo che di presenza nello spogliatoio. Il suo status all’interno del club è ulteriormente rafforzato dalla sua disponibilità a considerare un taglio salariale, un gesto che potrebbe avere un impatto significativo sulle future trattative contrattuali.