Celta Vigo, il capitano Aspas: “Veiga all’Al-Ahli? Ci aspettavamo un top club”

Il capitano del Celta Vigo Aspas ha commentato il passaggio di Veiga all’Al-Ahli: “Ci aspettavamo andasse in un top club europeo”.

CALCIO NAPOLI. La scelta di Gabri Veiga di trasferirsi all’Al-Ahli dopo essere stato vicino al Napoli ha sorpreso anche il Celta Vigo, suo ex club. Il capitano degli spagnoli Iago Aspas, ha così commentato la decisione del centrocampista:

“Ci aspettavamo un altro trasferimento, il passaggio del giocatore in un club d’élite europeo. Ma lui e la sua famiglia hanno creduto che la cosa migliore fosse andare in Arabia Saudita”.

Aspas ricorda che Veiga ha solo 21 anni e che all’Al-Ahli ha firmato un contratto breve: “Magari un giorno tornerà in Europa. Ci auguriamo che molti altri giocatori in Arabia possano tornare in futuro”.

Insomma, un po’ di delusione in casa Celta Vigo per non aver visto Veiga, talento cristallino, approdare in un top club europeo come il Napoli, con cui sembrava fatta. L’augurio è che possa tornare presto nel calcio che conta.