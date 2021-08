Zanoli: “Pronto a giocare a sinistra. Gruppo che vuole lo scudetto”

Alessandro Zanoli esterno destro del Napoli parla prima dell’amichevole col Pescara a Canale 8. Il giovane terzino si è guadagnato la conferma di Spalletti grazie ad buon pre campionato: “Sono felice di essere qui, in questa squadra molto forte. Punto alla conferma e per me è un sogno poter essere qui”.

Zanoli fa sapere ha “trovato un gruppo molto coeso che ha fame di vittoria, puntando magari allo scudetto”. Zanoli dice di ispirarsi ai grandi del suolo ruolo e si aver imparato tanto dal gruppo azzurro ma è pronto anche ad adattarsi: “Se dovesse servire sono pronto a giocare anche sulla corsia sinistra”. Il Napoli proprio sulla faccia mancina ha qualche problema. Non tanto in termini numerici, perché ha Mario Rui e Ghoulam, ma in termini di affidabilità. Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibilità di adattare Zanoli come esterno sinistro di difesa. Così come Di Lorenzo dovrebbe adattarsi centrale di difesa qualora non dovesse essere preso in rinforzo come centrale.