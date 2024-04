Zaniolo vuole il Napoli: lo scenario tra Aston Villa e Galatasaray

Nicolò Zaniolo gradirebbe un trasferimento al Napoli per rilanciarsi dopo le difficoltà degli ultimi anni. Ma l’operazione è complicata dai suoi prestiti all’Aston Villa e al Galatasaray.

CALCIOMERCATO NAPOLI – “Napoli è una piazza bellissima, la verità è che sarebbe una soluzione molto gradita a Nicolò“. Questa l’apertura dell’entourage di Nicolò Zaniolo sulle possibili future destinazioni del centrocampista offensivo classe ’99. Un’opzione, quella partenopea, che stuzzica e non poco le ambizioni del giocatore ancora in cerca di un rilancio dopo le numerose difficoltà degli ultimi anni.

Zaniolo, il Napoli ci Pensa con Manna

E il Napoli su Zaniolo non sta solo fantasticando. Secondo gli ultimi rumors, il club azzurro starebbe già lavorando concretamente da alcune settimane sull’ipotesi Zaniolo con il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, grande estimatore del talento del classe ’99 che aveva già provato a portare alla Juventus.

Il Rebus dei Prestiti

Una trattativa vera e propria, come riporta caliomercato.com, non è ancora partita, anche perché gli incastri da sciogliere per arrivare all’ex giallorosso sono tutt’altro che semplici. Zaniolo è attualmente in prestito all’Aston Villa fino a giugno, con un diritto di riscatto fissato a 27 milioni più bonus.

Molto difficile che gli inglesi esercitino questa opzione considerando la stagione complicata di Zaniolo, capace di collezionare soltanto 8 partite da titolare in Premier League. Troppo poco per rilanciarsi ad alti livelli dopo i due gravi infortuni alle ginocchia subiti in passato.

La Strada Porta a Istanbul?

Il ritorno al Galatasaray dopo il prestito in Premier sembra dunque lo scenario più probabile per giugno. Ma anche in questo caso l’ostacolo non è di poco conto: la formazione turca non fa sconti e chiede almeno 25-30 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo del cartellino di Zaniolo.

Una valutazione molto alta considerando i problemi fisici del ragazzo, che però non spaventa il Napoli intenzionato a fare un tentativo concreto la prossima estate per assecondare la forte volontà del giocatore di tornare protagonista in Italia.

La Chiave per il Rilancio

A Zaniolo e ai suoi agenti il compito di trovare la soluzione giusta per sbrogliare la matassa dei prestiti e favorire quel trasferimento in Serie A tanto desiderato. Il Napoli rimane alla finestra, consapevole che il classe ’99 gradirebbe moltissimo l’approdo all’ombra del Vesuvio per rilanciarsi definitivamente dopo le delusioni degli ultimi anni.

L’appeal della piazza partenopea e l’ambizione del progetto in casa della neo-campione d’Italia potrebbero rappresentare la carta vincente per il club azzurro, offrendo a Zaniolo il palcoscenico ideale per ripartire e tornare nel giro della Nazionale.

La corte del Napoli è appena iniziata, con Zaniolo che appare lusingato dall’interesse della società campione d’Italia. Ora però servirà il lavoro degli agenti per liberare il ragazzo dagli attuali vincoli di prestito e provare ad imbastire un’operazione che accontenti tutte le parti in causa.

Il rilancio di Zaniolo passa da Napoli? La strada per il momentaneo ritorno al top del talento della Capitale sembra essere quella partenopea. Ma la buona riuscita dell’operazione dipenderà dalla bravura di risolvere il complicato rompicapo dei prestiti.