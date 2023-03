Zanetti: “L’Empoli ha un fuoriclasse come Osimhen”. Ed infatti lo vuole il Napoli

Paolo Zanetti dichiara che l’Empoli ha un fuoriclasse come Osimhen. Ed infatti il Napoli lo monitora da tempo

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha utilizzato importanti parole d’elogio per uno dei suoi giocatori in conferenza stampa: “Abbiamo un fuoriclasse, ovvero il portiere Guglielmo Vicario, è come se al Napoli togli Osimhen. Cambiaghi ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti, purtroppo ci manca. Lo recupereremo ma ora dobbiamo attingere dal gruppo per quello che abbiamo. Lo stesso Caputo ha avuto infiammazione al tendine, sono certo che vedremo la differenza con le giornate passate. Ma non voglio avere alibi, è un concetto che non mi piace”.

Importante elogio di Zanetti al suo calciatore, avvicinato ad Osimhen

Vicario è uno dei migliori portieri della Serie A, infatti il Napoli lo monitora, qualora Alex Meret dovesse decidere di dire addio anzitempo al club partenopeo.

Paolo Zanetti ha poi parlato della sfida contro l’Udinese: “Veniamo da due sconfitte di cui una immeritata, ma la nostra forza è nella mentalità. Alla ripresa degli allenamenti non ho detto niente e i ragazzi sono andati a cento all’ora. Contro l’Udinese abbiamo la possibilità di rimetterci in carreggiata. Loro hanno caratteristiche precise, hanno individualità e fisicità, sarà una partita difficilissima come sempre”.

“Quello che ci sta mancando è la cura dei particolari, alla squadra posso dire poco dal punto di vista della personalità. Siamo padroni del nostro destino. Ci accontenteremo di salvarci, ma se siamo a dieci punti dalla salvezza bisogna essere equilibrati. Sono innamorato dei miei giocatori e del loro atteggiamento, bisogna essere lucidi e intelligenti nel capire quel che serve per uscire da questo momento”.