La Lazio che non si è fatta certo trovare impreparata di fronte all’improvviso dietrofront dell’Eintracht Francoforte per Kostic. Come riporta Sky sport 24, il club biancoceleste ha trovato l’accordo con il Verona per il trasferimento di Mattia Zaccagni. All’Hellas andranno complessivamente 10 milioni di euro, di cui 8 di parte fissa e 2 di bonus. Per perfezionare l’operazione manca solo l’accordo tra Zaccagni e la Lazio.

Zaccagni era da tempo nei radar del Napoli, ma le regole sul mercato imposte da Aurelio De Laurentiis hanno impedito la conclusione della trattativa con il Verona.