Il Mattino – West Ham offerta irrinunciabile per Zielinski: il giocatore fa una richiesta

Piotr Zielinski è la pista di calciomercato più calda in uscita, il West Ham offre 40 milioni di euro al Napoli. Una cifra che il club azzurro ritiene irrinunciabile e sta facendo di tutto per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento in Premier League. La società di Aurelio De Laurentiis con la cessione di Zielinski si libererebbe di un ulteriore ingaggio importante (4 milioni di euro) per andare poi ad acquistare un nuovo giocatore. Per sostituire il polacco si parla di Barak del Verona o Lo Celso del Tottenham, con gli Spurs che possono liberare il giocatore in prestito.

Zielinski al West Ham: le ultime novità

Cristiano Giuntoli porta avanti gli acquisti di Kepa dal Chelsea e Raspadori dal Sassuolo, ma deve fare i conti anche con le uscite. Zielinski è l’uomo che in questo momento è più vicino a lasciare la maglia azzurra. I 40 milioni di euro che il West Ham offre al Napoli per Zielinski hanno più che convinto De Laurentiis, ma ora c’è la necessità di convincere il giocatore. Secondo le ultime novità di calciomercato de Il Mattino, il centrocampista “tiene il punto sull’ingaggio e chiede 5,5 milioni di sterline per 4 anni“. Insomma se proprio deve lasciare l’Italia ed il Napoli, vuole farlo per un ingaggio molto più importante di quello che guadagna al Napoli. La sensazione è che si possa trovare una soluzione per il trasferimento di Zielinski a Londra, dato che la società spinge per la cessione.