“Vietato piangersi addosso” retroscena Spalletti sugli infortuni

Il Napoli falcidiato dagli infortuni: 41 fino ad ora in stagione, per un totale di 130 gare saltate dai giocatori della rosa a disposizione di Spalletti. Eppure il tecnico non ha mai voluto alibi, non ci si è mai appellato, nemmeno quando la situazione era ancora più critica di quella attuale. “La rosa del Napoli è forte e può sopperire alle assenze” questo diktat del signor Luciano, che anche a Kiss Kiss Napoli ha ribadito il concetto. Così a Cagliari non ci saranno Lobotka, Lozano, Insigne, Anguissa e Politano, con Fabian Ruiz (pubalgia) che va in panchina e Osimhen a riposo. Anche in questo caso zero alibi, ma fatti concreti, come il cambio modulo del Napoli per ottimizzare gli uomini a disposizione.

Cagliari-Napoli: il messaggio di Spalletti

Vincere con il Cagliari per il Napoli è importantissimo, significa agganciare il Milan primo in classifica a 56 punti. Lo sa bene Spalletti che rifiuta ogni giustificazione sulle assenze. “Piangersi addosso è sempre l’atteggiamento dei perdenti” ha fatto capire Spalletti, lanciando un messaggio chiaro alla squadra, in vista della sfida con il Cagliari. Un retroscena svelato da Corriere dello Sport. Con questo spirito il Napoli dovrà affrontare una partita delicatissima, che può dare ancora più valore a quel pareggio con l’Inter.