Vieri: Napoli alla pari di Inter e Juve. Ecco dove arriverà Mazzarri

Vieri difende il Napoli, alla pari di Inter e Juve. Con Mazzarri arriverà la Champions secondo l’ex attaccante.

Notizie calcio Napoli – Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Juve, ha parlato del momento del Napoli ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Non è il momento di parlare di scudetto, ma il Napoli è forte tanto quanto Inter e Juventus”.

Vieri difende la rosa azzurra, non inferiore alle rivali per lo scudetto. Poi analizza il lavoro di Rudi Garcia: “La sua filosofia è diversa da Spalletti, ma perché togliere Osimhen e Kvara nei momenti difficili?”.

Infine su Mazzarri: “Adotterà il 4-3-3 e non escluderà mai i due protagonisti. Il Napoli arriverà in Champions con lui”. Insomma, Vieri non ha dubbi: il Napoli è da vertice e con Mazzarri centrerà l’obiettivo minimo del quarto posto.