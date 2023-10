VIDEO Verona-Napoli, la reazione del bimbo alla vista di Kvara è virale

Sta facendo il giro del web il video della reazione di un bambino al Bentegodi alla vista di Kvaratskhelia prima di Verona-Napoli.

CALCIO NAPOLI. Sta diventando virale sul web il video che immortala la reazione di un bambino sugli spalti del Bentegodi poco prima dell’inizio di Verona-Napoli.

Quando Kvaratskhelia è sceso in campo per il riscaldamento, il piccolo tifoso non è riuscito a trattenere l’emozione alla vista del suo idolo con la maglia azzurra numero 77.

La sua espressione incredula e felice nel vedere dal vivo il campione georgiano ha fatto presto il giro dei social network, conquistando tifosi napoletani e non solo per la genuinità e tenerezza.

Un gesto istintivo che ben rappresenta l’entusiasmo dei sostenitori azzurri per un talento cristallino come Kvaratskhelia, già determinante in questo avvio di stagione.