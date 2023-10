Verona, tifosi cacciati dal Bentegodi, sputi e offese: “Se fosse successo a Napoli sarebbe stato scandalo nazionale”

Tribuna stampa nel caos a Verona, ma se fosse accaduto a Napoli sarebbe scoppiato il finimondo.



Ultime notizie calcio Napoli – Abbiamo già documentato gli incidenti che si sono verificati in tribuna e in tribuna stampa durante la partita Hellas-Napoli al Bentegodi. Oltre alle aggressioni verbali e fisiche contro i giornalisti e lo staff tecnologico della SSC Napoli, un episodio ancor più sconcertante ha coinvolto giovani tifosi napoletani aggrediti da adulti sostenitori del Verona.

Il collega Manuel Parlato ha fornito un video in cui si possono chiaramente vedere le facce degli aggressori. “Le immagini sono a disposizione della Digos,” ha detto Parlato, “e la speranza è che queste persone non possano più entrare in uno stadio.”

In seguito a questi episodi, la SSC Napoli ha presentato una denuncia formale alla procura federale, segnalando ufficialmente quanto accaduto agli ispettori presenti allo stadio. Questo potrebbe essere un primo passo verso l’individuazione e la punizione degli aggressori, nonché una misura per prevenire futuri episodi del genere.

Se un episodio simile si fosse verificato a Napoli, la reazione sarebbe stata probabilmente diversa.

Se al Maradona un collaboratore tecnico di una squadra avversaria fosse stato preso di mira dai tifosi con lanci di oggetti in tribuna stampa, creando problemi anche ai giornalisti presenti, sicuramente ci sarebbero state pesanti critiche verso Napoli e i napoletani, con accuse di comportamenti incivili e violenti.

I media nazionali avrebbero probabilmente enfatizzato l’accaduto, dipingendo ancora una volta la piazza di Napoli come problematica e violenta. Si sarebbe gridato allo scandalo per l’aggressione subita in un contesto che dovrebbe essere sicuro come la tribuna stampa.

Insomma, con ogni probabilità il trattamento mediatico sarebbe stato diverso, con maggiore indignazione generalizzata rispetto a quanto successo a Verona. Le responsabilità di pochi tifosi violenti sarebbero state estese a tutta la tifoseria e alla città.

La copertura ‘soft’ di questo evento da parte dei media solleva interrogativi sulla mancanza di coerenza nel modo in cui simili incidenti vengono presentati al pubblico. Si tratta di un problema che va oltre la singola partita e che mette in discussione l’imparzialità e la responsabilità dei media stessi. Il rischio è che questa doppia misura contribuisca a perpetuare stereotipi e pregiudizi, rendendo più difficile per il calcio italiano affrontare efficacemente questi problemi.