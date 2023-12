Il video del riscaldamento di Ndombele prima di Galatasaray-United in Champions diventa virale tra i tifosi, suscitando critiche e perplessità.

L’ex centrocampista del Napoli, oggi al Galatasaray, Tanguy Ndombele, è finito sotto i riflettori dopo la diffusione di un video che lo ritrae durante il riscaldamento prima della partita di Champions League contro il Manchester United.

Il video virale del riscaldamento di Ndombele in Champions

Nel video, Ndombele appare disimpegnato e poco concentrato, eseguendo tiri in porta senza apparente impegno, suscitando la sorpresa e il disappunto dei tifosi.

La reazione dei tifosi del Galatasaray non si è fatta attendere, con molti che hanno espresso la loro frustrazione e delusione per l’atteggiamento del giocatore.

Arrivato in Turchia dopo una stagione con il Napoli, Tanguy Ndombele sta vivendo giorni non proprio facili al Galatasaray. Il tecnico Okan Buruk non sembra troppo soddisfatto, soprattutto per qualche chiletto di troppo che Ndombele si porta dietro.

Tensione con il Mister per… un Hamburger!

Pare che il rapporto tra Ndombele e Buruk sia piuttosto teso. Si dice che dopo una partita di Champions contro il Bayern Monaco, i due abbiano avuto una lite proprio per un hamburger. Sì, avete letto bene, un hamburger!

In campionato Ndombele ha fatto solo un paio di apparizioni, solo 5 per la precisione. Ma ultimamente sembra che stia trovando più spazio, sia in campionato che in Champions.

Il Video di Ndombele che Fa Discutere

Prima del match contro lo United, è spuntato fuori un video di Ndombele in riscaldamento che ha fatto parecchio discutere. Nel video, il nostro non sembra proprio dare il massimo. Sarà stanchezza, sarà disinteresse, chi può dirlo?

Ndombele, una Carriera in Bilico Il video virale del riscaldamento in Champions pone Ndombele in una luce controversa, accentuando le incertezze sul suo futuro nel mondo del calcio.