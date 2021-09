Video – Goleada Italia, primo gol per Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo in gol con l’Italia nella goleada con la Lituana, qualificazioni Mondiali 2022. Il difensore segna la rete del 5-0. Una serata sul velluto per la Nazionale italiana di Roberto Mancini che conquista i tre punti in scioltezza con la Lituania. Tra i protagonista Kean e Raspadori in una Nazionale sperimentale senza tanti big come Insigne, Chiesa e Immobile. L’Italia vince e lo fa con una goleada che potrebbe risultare importante per la classifica finale, in caso di arrivo a pari punti.

Anche Di Lorenzo va in gol nella partita Italia-Lituania. Il giocatore del Napoli ha segnato la rete del 5-0 grazie ad un cross che si è trasformato in un tiro in porta che ha beffato il portiere avversario. Nessun tocco da parte dei compagni e quello che doveva essere un cross si è tramutato in una parabola beffarda. Ora Di Lorenzo farà rientro al Napoli dove sabato dovrà giocare una partita difficilissima con la Juventus. Sfida che quasi sicuramente giocherà da titolare. Spalletti potrà avere a disposizione anche Osimhen, a cui è stata ridotta la squalifica. Fattore quest’ultimo che ha creato molti malumori tra i tifosi juventini. Mentre c’è chi ha detto che se “i casi Osimhen e Lozano fossero accaduti ai bianconeri si sarebbe gridato allo scandalo”.