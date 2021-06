Video – Gol fantastico di Elmas in Macedonia-Slovenia

Un super gol quello messo a segno da Eljif Elmas con la Macedonia in amichevole con la Slovenia. Il centrocampista di proprietà del Napoli torna a brillare con la maglia della sua Nazionale, dove quasi sempre fornisce ottime prestazioni. Questa volta Elmas ha messo a segno un bellissimo gol con un tiro piazzato al volo, non particolarmente forte ma molto ben indirizzato verso la porta avversaria. Un gesto balistico importante quello di Elmas che conferma il suo talento.

Elmas in Macedonia-Slovenia è stato schierato come trequartista davanti ad una linea di centrocampisti a quattro a supporto di due punte. Elmas col Napoli ha solo fatto intravedere sprazzi di talento, ma fino ad ora non ha trovato continuità di rendimento e nemmeno di presenze. Gattuso nell’ultima stagione lo ha utilizzato praticamente in qualsiasi posizione. Il suo talento gli permette di adattarsi, ma forse è arrivato il momento di trovare una collocazione precisa per il giocatore e magari dargli più spazio, se lo merita.

Il video del gol di Elmas