Video – Che magia di Insigne, curiosità sul gol del capitano del Napoli

Il Napoli riesce a battere il Benevento per 2-1 in rimonta, grazie ai gol di Insigne e Petagna. Ecco il video delle reti e gli highlights.

Una partita sofferta quella che gli azzurri sono riusciti a ribaltare con il Benevento. Nonostante abbiano sempre avuto un possesso di palla molto alto, gli uomini di Gattuso, soprattutto nel primo tempo, non sono riusciti ad incidere come volevano. La rete di Roberto Insigne per il Benevento sembrava riportare alla mente i ricordi di Europa League, ma poi il Napoli è stato bravo a ribaltarla. Protagonista Lorenzo Insigne, che ha siglato una rete fantastica. Come ricorda la SSCN dei 16 gol da fuori segnati da Insigne in Serie A, quello col Benevento è il primo di sinistro.

Benevento-Napoli: gol e highlights