Insigne show, voti alti in pagella per il capitano del Napoli

Lorenzo Insigne, ancora una volta, si prende il Napoli con gol fantastico ed un’ottima prestazione da voti alti in pagella.

Il Napoli riesce a ribaltare il Benevento, anche grazie ad un’ottima prestazione di Lorenzo Insigne che in pagella riesce ad avere voti altissimi, in virtù della perla messa a segno proprio con i sanniti. Un gol da guardare e riguardare che ha fatto esplodere di gioia il capitano del Napoli, che ha scaricato tutta la tensione e la voglia di fare bene con un’esultanza rabbiosa. In quel momento il Napoli, infatti, stava mettendo in campo il massimo sforzo per cercare di di agguatare il pareggio e ribaltare la partita. Cosa che è avvenuta grazie al primo gol in campionato di Petagna.

Ecco le pagelle di Insigne:

Gazzetta dello Sport 6,5: L’importanza del capitano è indiscussa. Un gol annullato e uno valido: è ritornato.

Corriere dello Sport 7,5: Fa cose che umani…Il tiro a giro di destro, un gol (bello) di sinistro, un tuffo in volo d’angelo. Si traveste da leader, di nuovo.

Tuttosport 8: Ormai il Napoli è suo. Segna pure il primo in A con il sinistro. Una delizia.

Il Mattino 7,5: Il suo gol è poesia. Montipò gli nega il pareggio: quindi è il fuorigioco a negargli la risposta. E’ sempre in ogni azione, in ogni pensiero del gioco offensivo.