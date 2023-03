Verso Napoli-Eintracht: Spalletti deve scegliere tra Gollini e Meret

Alex Meret e Pierluigi Gollini sono entrambi disponibili a giocare la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

Meret è pronto a tornare dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dalla sfida con l’Atalanta. Il portiere ex Udinese si è sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso qualsiasi tipo di complicazione, quindi oggi si allenerà di nuovo con i compagni se non sentirà più dolore.

Contro l’Atalanta al posto di Meret ha giocato Gollini, disputando un’ottima partita. Poche parate quelle dell’ex giocatore della Fiorentina ma che sono state decisive per blindare il risultato. Gollini ha dimostrato sicuramente un’ottima concentrazione e prontezza, visto che è stato chiamato a giocare all’improvviso dato che Meret si è infortunato nel riscaldamento di Napoli-Atalanta.

Ora con Meret e Gollini disponibili per Napoli-Eintracht Francoforte, toccherà a Spalletti scegliere chi far giocare dal primo minuto. Con ogni probabilità la decisione ricadrà su Meret, considerato da inizio stagione il primo portiere azzurro, senza essere mai messo in discussione. L’estremo difensore friulano sta disputando un’ottima stagione ed è giusto che si continui a puntare su di lui.

Per il match di Champions League, Spalletti recupera anche Kim e Lozano, i due con ogni probabilità potranno essere convocati e giocare dal primo minuto.