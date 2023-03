Napoli-Eintracht: Lozano recupera, out un altro big per Spalletti

Napoli-Eintracht Francoforte novità sugli infortuni di Lozano e Raspadori, le scelta di Luciano Spalletti in Champions League.

Il Napoli sta lavorando in vista della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il tecnico del Napoli può recuperare sia Kim che Meret, entrambi infortunati in Napoli-Atalanta. Ma arriva un’altra buona notizia per l’allenatore azzurro, visto che con ogni probabilità recupererà anche Hirving Lozano per il match di Champions League.

Lozano recupera per Napoli-Eintracht Francoforte

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il messicano è pronto a rientrare in campo, dopo lo stop con l’Atalanta. Se non ci saranno imprevisti Lozano recupererà per Napoli-Eintracht Francoforte e potrà giocare anche da titolare. La sua velocità ed il suo spunto potrebbero essere decisivi, visto che la formazione tedesca avrà l’obbligo di attaccare, dato che nel match di andata ha incassato due gol e quindi deve ribaltare il match.

Dalla sfida Napoli-Eintracht Francoforte che si gioca mercoledì 15 marzo, non ci sarà sicuramente Giacomo Raspadori. Uno dei top player della squadra di Spalletti è ancora fermo ai box. Ieri ha svolto lavoro differenziato e si cercherà di recuperarlo per la gara di Serie A con il Torino. Le sue condizioni saranno monitorate costantemente, e sicuramente non verrà rischiato ma si sfrutterà eventualmente la sosta per recuperarlo del tutto.