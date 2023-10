Verona-Napoli, Perillo esalta gli azzurri: “Kvara stellare, Cajuste non fa rimpiangere Anguissa

Il commento di Antonello Perillo dopo Verona-Napoli: elogi per Kvaratskhelia, Politano e Cajuste che non ha fatto rimpiangere Anguissa.

Notizie calcio Napoli – Il giornalista Antonello Perillo ha commentato con entusiasmo la vittoria del Napoli sul campo del Verona per 3-1. Perillo ha definito “stellare” la prestazione di Kvaratskhelia, autore di una strepitosa doppietta.

Elogi anche per Politano, “ispiratissimo” e autore di un gol e due assist. Bene anche Zielinski, “autorevole e sicuro”, e soprattutto Cajuste che, secondo Perillo, non ha fatto rimpiangere l’assenza di Anguissa a centrocampo.

In generale, il Napoli è apparso carico e concentrato, mettendo in mostra un ottimo calcio soprattutto nel primo tempo. Tre punti importanti per dare una spallata alle polemiche e rilanciarsi in classifica. Ora testa alla sfida di Champions League a Berlino.

