Verona-Napoli: Dazn fa preoccupare i tifosi

I disservizi di Dazn fanno preoccupare i tifosi di Verona-Napoli. Nella giornata di ieri la piattaforma britannico è andata di nuovo al collasso. Un vero e proprio disastro quello di Dazn, che ha lasciato migliaia di utenti senza la possibilità di vedere gran parte della partita, facendo smuovere anche i partiti in piena campagna elettorale. Un caso nazionale che ha sollevato critiche anche di personaggi eccellenti dello sport e del mondo del giornalismo. Anche perché non c’è scampo a Dazn, che ha acquistato i diritti, ma non riesce a dare un servizio veramente efficiente e nonostante tutto nessuna autorità di garanzia riesce a fare qualcosa, lasciando di fatto i tifosi ‘ostaggio’ della piattaforma.

Verona-Napoli trasmessa da Dazn

In queste ore sono giustamente preoccupati anche i tifosi di Verona-Napoli che inaugurano oggi il loro campionato allo stadio Bentegodi. C’è tanta attesa tra i tifosi partenopei per l’esordio del Napoli di Spalleti, ma c’è anche mola apprensione. Verona-Napoli sarà trasmessa da Dazn e con ogni probabilità ci sarà un picco di ascolti, dato che molti tifosi di altre squadre potrebbero decidere di guardare l’esordio degli azzurri.

Ieri dalla società britannica hanno fatto sapere che quanto accaduto è un “evento di natura eccezionale” e che si sta “lavorando per risolvere il problema, siamo pronti a rimborsare gli utenti”. Peccato che l’eccezionalità dell’evento va avanti da almeno un anno.