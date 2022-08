Verona-Napoli: probabili formazioni, Meret titolare. Dove vederla, Dazn o Sky

Verona-Napoli: le probabili formazioni e tutte le informazioni sul match del Bentegodi, dove vederla in tv e streaming.

Il Napoli comincia il suo campionato di Serie A stagione 2022/23, lo farà col Verona. Senza Giovanni Simeone tra i convocati, Luciano Spalletti non ha altri attaccanti centrali in rosa e potrà contare sul solo Osimhen. Ma non è questo l’unico problema, secondo Sky il portiere titolare sarà Alex Meret e non Salvatore Sirigu. Il portiere ex Spal non gode pienamente della fiducia del tecnico, ma senza l’arrivo di Navas e con Sirigu che ha svolto pochi allenamenti, ha comunque molte chance di giocare dal primo minuto.

Spalletti giocherà col Verona con il 4-3-3, dato che Raspadori non è ancora stato acquistato e quindi non si punterà subito sul 4-2-3-1. Ma il Napoli resta un cantiere aperto, dato che Giuntoli e De Laurentiis stanno lavorando ancora per portare Tanguy Ndombele in azzurro, per sostituire Fabian Ruiz pizzicato ieri in discoteca a Positano, escluso ufficialmente dalla lista dei convocati per problemi fisici che hanno imposto lavoro personalizzato.

Si prevede anche un esordio da titolare per Kim al fianco di Rrahmani, mentre sulla fascia sinistra di difesa ci sarà ancora la certezza Mario Rui e non Olivera. Verona-Napoli vedrà titolare anche Kvaratskhelia, attesissimo protagonista in una partita ufficiale.

Probabile formazione Verona (3-5-2): Montipò; Magnani, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Henry. All. Cioffi.

Probabile formazione Napoli: (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Verona-Napoli: dove vederla in tv

La partita dello stadio Bentegodi tra Verona e Napoli si gioca alle 18.30 e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile anche con l’app della piattaforma, attraverso pc, smartphone e console. Ma potrà essere vista anche da coloro che hanno sottoscritto un abbonamento con Tim Vision.