Veretout- Napoli è fatta: Accordo vicino con la Fiorentina. Arriva il secondo rinforzo in casa azzurra, c’è intesa totale con il regista viola

Veretout- Napoli è fatta: Accordo vicino con la Fiorentina. De Laurentiis e Giuntoli attendono il semaforo verde della Fiorentina per Jordan Veretout: nel casting per il nuovo centrocampo azzurro, c’è già il nome del primo vincitore ed è quello del francese che gioca con la maglia viola da due stagioni. C’è l’intesa con il calciatore (5 anni a 1,9 milioni a stagione) e il Napoli è a un passo anche dall’accordo economico con Della Valle per la cessione a titolo definitivo del centrale. Nell’operazione, al momento, si esclude l’inserimento di Diawara, che pure è nella lista degli esuberi, ma che per cui Montella, il tecnico dei viola, non pare fare salti di gioia.

Veretout- Napoli pronto il contratto

Veretout- Napoli è fatta, arriva l’accordo imminente con la Fiorentina e intesa totale con il centrocampista viola. Infatti, il club partenopeo sta dando un’accelerata per chiudere una trattativa, avviata da tempo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, ieri il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno incontrato Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ma anche di Veretout oltre che di Hysaj e Mario Rui. È Giuffredi il regista di questa seconda operazione, che il Napoli è pronto a chiudere.

Accordo vicino con la Fiorentina

La Fiorentina è scesa dai 25 milioni iniziali richiesti a 22 comprensivi di bonus. Adl vorrebbe fermarsi a 17 più bonus, ma le condizioni per chiudere abbastanza velocemente ci sono ed è proprio Giuffredi che sta smussando gli angoli fra i club. Sul giocatore, come caratteristiche, c’è già il gradimento di Carlo Ancelotti. Il francese in Italia sta bene e la soluzione Napoli, considerando anche la Champions, lo stimola parecchio.

Le informazioni che sul giocatore ha preso l’Arsenal non sembrano poter disturbare l’operazione del Napoli, che ha già dato la sua disponibilità e per il quale c’è già un accordo di massima su un quinquennale da 1,8 milioni di euro netti a stagione, più bonus.

La stessa Fiorentina spera di ricavare quanto più possibile ma non tirerà la corda più di tanto visto che il giocatore ha un contratto che scadrà nel 2021. Insomma ci sono tutti i presupposti perché il Napoli possa presto annunciare il proprio secondo colpo.

Veretout dopo Di Lorenzo

Di Lorenzo, che oggi firma, e Veretout, molto vicino al Napoli, sono giocatori perfetti per il gioco dell’attuale allenatore. Non sono top-player e mai lo diventeranno, ma sono calciatori che, nel corso della propria carriera, hanno dimostrato di saper fare diverse cose e hanno caratteristiche ideali per quelle che sono le volontà tattiche di Ancelotti.

Il francese, altro classe ’93, è un centrocampista completo che sa fare tutto: cuce e ricama. Non è un regista, non ha la tecnica dei metronomi, ma ha resistenza e forza fisica, porta palla per il campo e sa verticalizzare. In più rincorre gli avversari, ruba palla e pressa per novanta minuti.

In sintesi, possiede le caratteristiche che mancano a tutti i centrocampisti attualmente in rosa: Allan è uno straordinario mediano con buona tecnica ma non è un costruttore di gioco. Fabian è una deliziosa mezzala (come Zielinski) che fa della classe e della tecnica i suoi punti di forza. Veretout è completo e in due anni con la Fiorentina ha segnato anche quindici gol. Non male per un centrale di centrocampo.