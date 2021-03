Ventura sulla corsa Champions: “Napoli deve fare la corsa su se stesso”

Gian Piero Ventura allenatore ed ex Ct della Nazionale è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Napoli e corsa Champions League.

L’obiettivo del piazzamento Champions League è l’ultimo rimasto al Napoli di Gattuso per salvare la stagione. Fuori dalla corsa scudetto, eliminati in Europa League, persa la Supercoppa Italiana e fuori dalla Coppa Italia, il Napoli deve agguantare ad ogni costo la qualificazione Champions, anche per salvare il bilancio. Le due trasferte di Milano e Roma hanno certificato la ripresa di Gattuso che nel corso della stagione ha dovuto fare i conti anche con numerose assenze. Ora la Zona Champions è ad un passo, potenzialmente il Napoli potrebbe già esserci dato che ha due punti di svantaggio dal quarto posto e deve recuperare la sfida con la Juve.

Sulla questione Champions League e Napoli è intervenuto anche l’ex ct della Nazionale italiana di calcio Gian Piero Ventura che ai microfoni di Radio Marte ha detto: “Il Napoli deve fare la corsa unicamente su se stesso. Ha uno degli organici migliori degli ultimi anni. Domenica a Roma ha fatto una partita importante e a 20′ dalla fine sono entrati Osimhen e Lozano, giocatori che qualsiasi squadra vorrebbe. Il Napoli ha le potenzialità per centrare la Champions, mi sembra abbia preso la strada giusta. Insigne maturato definitivamente? Credo di sì, migliorato molto a 360°. Giocatore di un’importanza incredibile. Sicuramente è l’uomo immagine di questo Napoli, colui che si prende le responsabilità e che potrebbe diventare l’uomo simbolo dei prossimi anni. Speriamo che ci porti a vincere anche l’Europeo”.