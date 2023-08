Il Colpo Mancato: Veiga-Napoli, la Verità Nascosta Svelata da Il Roma

Veiga, vicino al Napoli, all’ultimo ha firmato con l’Al-Ahli in Arabia Saudita. Il roma svela il retroscena dietro il mancato arrivo dello spagnolo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Colpo di scena nella trattativa che doveva portare Gabri Veiga al Napoli. Il talentuoso centrocampista spagnolo del Celta Vigo, dato per certo in azzurro, all’ultimo ha firmato con l’Al-Ahli in Arabia Saudita. Il quotidiano il roma svela il retroscena inedito sul mancato arrivo dello spagnolo a Castel Volturno.

Veiga-Napoli: Il Roma Rivela il Mistero

In una svolta sorprendente e inaspettata, il Napoli ha perso il talento spagnolo Gabri Veiga, che ha scelto di giocare per l’AlAhli in Arabia Saudita. Questo evento ha lasciato il club partenopeo e i suoi tifosi in uno stato di shock e amarezza.

Il Napoli, che era stato accostato a Veiga per quasi un mese, sembrava vicino a chiudere l’accordo. Tuttavia, nonostante l’ottimismo e le notizie di un accordo imminente, la trattativa è crollata in modo clamoroso.

La decisione di Veiga di accettare l’offerta dell’AlAhli, che gli garantirà 13 milioni a stagione per due anni, ha lasciato il Napoli e il suo patron, De Laurentiis, furiosi e delusi. Il club azzurro aveva offerto 2.6 milioni a stagione, ma è stato superato dalla proposta saudita.

Veiga-Napoli: Il Retroscena Inaspettato

Il Roma aggiunge ulteriori dettagli: Il Celta Vigo, ex squadra di Veiga, ha interrotto le negoziazioni con il Napoli e ha proceduto con l’accordo in direzione Arabia. La trattativa tra arabi e spagnoli è durata 36 ore, iniziata lunedì, senza che il Napoli fosse stato informato.

Il club azzurro ha cercato di riaprire la trattativa, ma è stata una battaglia persa. La chiamata dall’Arabia ha cambiato tutto, e il calciatore ha fatto sapere di aver cambiato ambizioni.

La vicenda ha anche tirato in ballo Zielinski, con alcuni che hanno considerato Veiga un “dispetto” per il no del polacco. I tifosi del Napoli sono ovviamente inviperiti, con alcuni che accusano De Laurentiis di essersi mosso tardi.

Sorprendente Svolta

In sostanza, spiega il quotidiano napoletano, Gabri Veiga sarebbe costato 36 milioni, la stessa cifra complessiva che il Napoli avrebbe raggiunto con bonus e percentuali. Ma mercoledì notte era già tutto fatto, e il calciatore ha fatto le visite mediche a Parigi.

Per il Napoli non resta che voltare pagina, con l’amarezza di ricevere anche diverse prese in giro via social dall’Arabia. Resta una scelta professionale discutibile, ma comprensibile. Il Napoli non poteva nulla, così come nessun club europeo riesce a opporsi a certe cifre e irruzioni fatte con prepotenza.

Unica riflessione, appunto, sulla tempistica: senza Zielinski, il Napoli si sarebbe mosso prima per dare un sostituto a Garcia in tempo per il campionato. Ma ora, il club deve guardare avanti e concentrarsi sulle prossime sfide, mentre il “flop” Veiga rimarrà un capitolo doloroso nella storia recente del Napoli.