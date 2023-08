Veiga in Arabia: Kroos non ci crede: “Imbarazzante”

Gabri Veiga andrà a giocare in Arabia Saudita e vestirà la maglia dell’Al-Ahli, arriva il commento di Toni Kroos del Real Madrid.

Notizie Calcio Napoli – Gabri Veiga è stato sedotto dai 12 milioni di euro a stagione offerti dagli arabi per farlo giocare in Saudi Pro League. Un guadagno enorme, visto che il Napoli offriva 2 milioni di euro a stagione. In questo modo gli arabi hanno strappato in una sola notte il calciatore alla società di Aurelio De Laurentiis, che ora si trova completamente spiazzata.

La scelta di Gabri Veiga di andare a giocare in Saudi Pro League a 21 anni ha lasciato tutti a bocca aperta. Sulla vicenda è arrivato anche il commento di Toni Kroos, che su instagram ha scritto un eloquente “imbarazzante” sotto ad post in cui c’era una notizia di Gabri Veiga.

Insomma anche i top player europei giudicano poco saggia la scelta di Veiga di firmare per l’Al-Ahli.