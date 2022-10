Van Basten: “Ajax massacrato dal Napoli. E’ inaccettabile prendere 6 goal”

Van Basten dichiara che l’Ajax è stato massacrato dal Napoli ed è inaccettabile prendere 6 goal dagli azzurri

Marco Van Basten, ex calciatore dell’Ajax, esprime il suo pensiero sul sontuoso 1-6 del Napoli alla “Johann Cruijff Arena” di Amsterdam. Lo storico rivale del Napoli, ai tempi dei duelli con il Milan di Berlusconi, dice la sua al Daily Record, sulla partita senza storia tra i lancieri e gli azzurri: “Siamo onesti: 1-6 è stato un massacro. Essere surclassati così dal Napoli è inaccettabile. Sì, sono una buona squadra, ma questo non giustifica la goleada subita. Il mercato dei Lancieri è stato incomprensibile: 100 milioni di euro, ma per cosa?”.

“Gli unici giocatori che stanno effettivamente giocando sono Calvin Bassey e Steven Bergwijn e, per giunta, con uno scarso rendimento. I trasferimenti sono stati strani e folli. C’è qualcosa che non va”, ha proseguito Van Basten.

Le parole di Van Basten hanno provocato commenti irripetibili da parte dei tifosi del Napoli

Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato notizia delle parole di Van Basten che sono state commentate dai tifosi del Napoli. Una reazione molto arrabbiata dei supporters che non hanno un bel pensiero del Cigno di Utrecht: “Non vi dico cosa mi stanno scrivendo: commenti irripetibili, se li riportassi mi cancellerebbero dall’Ordine dei Giornalisti”.